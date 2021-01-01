Лидерами продаж были и остаются настенные сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного компрессорного блока.

Ниже представлена информация о возможностях, преимуществах и производителях настенных сплит-систем.

Стандартные возможности настенных кондиционеров

Климатическая техника пользуется высоким спросом и постоянно совершенствуется. Но покупая даже самую простую классическую модель, вы будете довольны ее функционалом:

изменение температуры воздуха;

очистка воздуха;

изменение направления потоков воздуха;

программируемый таймер;

режим энергосбережения.

Дистанционное управление — это важная, удобная и обязательная функция всех современных сплит-систем.

Дополнительные возможности настенных сплит-систем

При желании вы всегда можете выбрать более продвинутую модель кондиционера с расширенным функционалом, например:

самодиагностика и самоочистка;

увлажнение и ионизация;

приток свежего воздуха;

плазменная очистка воздуха;

режим бесшумной работы;

режим сна.

Новейшие версии сплит-систем управляются по Wi-Fi, имеют опцию «умный глаз» и отслеживания климата в конкретной зоне помещения, где находится пульт ДУ.

Ведущие производители настенных сплит-систем

Спрос рождает предложение. Поэтому сегодня производством кондиционеров занимаются как мировые компании-гиганты, так и малоизвестные азиатские фирмы.

Есть хорошие бренды настенных кондиционеров, а есть лучшие, давно заслужившие доверие потребителей. В тройку лидеров входят:

Daikin;

Mitsubishi Electronic;

Kentatsu.

Далее следуют:

Electrolux;

Panasonic;

LG.

Перечислять всех достойных производителей мы не будем, потому что продаем климатическую технику только лучших брендов. Полный ассортимент продукции представлен в нашем каталоге.

Конкурентные преимущества настенных кондиционеров

Настенные кондиционеры давно стали классикой. Их многие предпочитают напольным и потолочным моделям по вполне понятным причинам:

настенные сплит-системы очень тихие, но мощные;

они достаточно компактные;

можно выбрать модель с любым набором функций;

богатый ассортимент дизайна позволяет подобрать кондиционер под каждый интерьер.

Стоимость настенных сплит-систем была и остается вполне демократичной. Покупка климатической техники у ответственного поставщика и грамотная установка кондиционера — гарантия его долгой и беспроблемной эксплуатации.