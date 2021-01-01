Настенные кондиционеры
Лидерами продаж были и остаются настенные сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного компрессорного блока.
Ниже представлена информация о возможностях, преимуществах и производителях настенных сплит-систем.
Стандартные возможности настенных кондиционеров
Климатическая техника пользуется высоким спросом и постоянно совершенствуется. Но покупая даже самую простую классическую модель, вы будете довольны ее функционалом:
- изменение температуры воздуха;
- очистка воздуха;
- изменение направления потоков воздуха;
- программируемый таймер;
- режим энергосбережения.
Дистанционное управление — это важная, удобная и обязательная функция всех современных сплит-систем.
Дополнительные возможности настенных сплит-систем
При желании вы всегда можете выбрать более продвинутую модель кондиционера с расширенным функционалом, например:
- самодиагностика и самоочистка;
- увлажнение и ионизация;
- приток свежего воздуха;
- плазменная очистка воздуха;
- режим бесшумной работы;
- режим сна.
Новейшие версии сплит-систем управляются по Wi-Fi, имеют опцию «умный глаз» и отслеживания климата в конкретной зоне помещения, где находится пульт ДУ.
Ведущие производители настенных сплит-систем
Спрос рождает предложение. Поэтому сегодня производством кондиционеров занимаются как мировые компании-гиганты, так и малоизвестные азиатские фирмы.
Есть хорошие бренды настенных кондиционеров, а есть лучшие, давно заслужившие доверие потребителей. В тройку лидеров входят:
- Daikin;
- Mitsubishi Electronic;
- Kentatsu.
- Далее следуют:
- Electrolux;
- Panasonic;
- LG.
Перечислять всех достойных производителей мы не будем, потому что продаем климатическую технику только лучших брендов. Полный ассортимент продукции представлен в нашем каталоге.
Конкурентные преимущества настенных кондиционеров
Настенные кондиционеры давно стали классикой. Их многие предпочитают напольным и потолочным моделям по вполне понятным причинам:
- настенные сплит-системы очень тихие, но мощные;
- они достаточно компактные;
- можно выбрать модель с любым набором функций;
- богатый ассортимент дизайна позволяет подобрать кондиционер под каждый интерьер.
Стоимость настенных сплит-систем была и остается вполне демократичной. Покупка климатической техники у ответственного поставщика и грамотная установка кондиционера — гарантия его долгой и беспроблемной эксплуатации.