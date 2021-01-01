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Настенные кондиционеры

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Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDJ3G Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDJ3G Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDJ3G Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDJ3G
Hisense Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDJ3G 34 900 ₽
Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5 Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5 Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5 Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5
Hisense Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5 44 900 ₽
Inverter
Установка в подарок
Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
Royal Clima Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN 89 900 ₽
Скидка 3 000 ₽
Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ
Бирюса Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ 38 900 ₽35 900 ₽
Inverter
Кондиционер Toshiba RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE (серый) Кондиционер Toshiba RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE (серый) Кондиционер Toshiba RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE (серый)
Toshiba Кондиционер Toshiba RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE (серый) 139 900 ₽
Кондиционер Haier HSU-09HTT103/R2(in) Кондиционер Haier HSU-09HTT103/R2(in) Кондиционер Haier HSU-09HTT103/R2(in)
Haier Кондиционер Haier HSU-09HTT103/R2(in) 39 900 ₽
Кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER Кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER Кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER Кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER
Samsung Кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER 46 900 ₽
Кондиционер Ecoclima EC-12QC/ECW-12QC Кондиционер Ecoclima EC-12QC/ECW-12QC Кондиционер Ecoclima EC-12QC/ECW-12QC
Ecoclima Кондиционер Ecoclima EC-12QC/ECW-12QC 47 900 ₽
Inverter
Кондиционер Toshiba RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE Кондиционер Toshiba RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE Кондиционер Toshiba RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE Кондиционер Toshiba RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE
Toshiba Кондиционер Toshiba RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE 86 600 ₽
Inverter
Кондиционер Ecoclima EC/I-07QC/ECW/I-07QCW Кондиционер Ecoclima EC/I-07QC/ECW/I-07QCW Кондиционер Ecoclima EC/I-07QC/ECW/I-07QCW
Ecoclima Кондиционер Ecoclima EC/I-07QC/ECW/I-07QCW 48 400 ₽
Inverter
Кондиционер Ecoclima EC/I-09QC/ECW/I-09QCW Кондиционер Ecoclima EC/I-09QC/ECW/I-09QCW Кондиционер Ecoclima EC/I-09QC/ECW/I-09QCW
Ecoclima Кондиционер Ecoclima EC/I-09QC/ECW/I-09QCW 50 400 ₽
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Кондиционер Legion LE-FR07RH Кондиционер Legion LE-FR07RH Кондиционер Legion LE-FR07RH Кондиционер Legion LE-FR07RH
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Кондиционер Legion LE-FR09RH Кондиционер Legion LE-FR09RH Кондиционер Legion LE-FR09RH Кондиционер Legion LE-FR09RH
Legion Кондиционер Legion LE-FR09RH 36 900 ₽
Кондиционер Legion LE-FR12RH Кондиционер Legion LE-FR12RH Кондиционер Legion LE-FR12RH Кондиционер Legion LE-FR12RH
Legion Кондиционер Legion LE-FR12RH 47 900 ₽
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Кондиционер Royal Clima RCI-GL22HN Кондиционер Royal Clima RCI-GL22HN Кондиционер Royal Clima RCI-GL22HN
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Кондиционер BALLU BSLI-07HN1/EE/EU_20Y
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Инверторные кондиционеры

Лидерами продаж были и остаются настенные сплит-системы, состоящие из внутреннего  и наружного компрессорного блока. 

Ниже представлена информация о возможностях, преимуществах и производителях настенных сплит-систем.

Стандартные возможности настенных кондиционеров

Климатическая техника пользуется высоким спросом и постоянно совершенствуется. Но покупая даже самую простую классическую модель, вы будете довольны ее функционалом:

  • изменение температуры воздуха;
  • очистка воздуха;
  • изменение направления потоков воздуха;
  • программируемый таймер;
  • режим энергосбережения.

Дистанционное управление — это важная, удобная и обязательная функция всех современных сплит-систем.

Дополнительные возможности настенных сплит-систем

При желании вы всегда можете выбрать более продвинутую модель кондиционера с расширенным функционалом, например:

  • самодиагностика и самоочистка;
  • увлажнение и ионизация;
  • приток свежего воздуха;
  • плазменная очистка воздуха;
  • режим бесшумной работы;
  • режим сна.

Новейшие версии сплит-систем управляются по Wi-Fi, имеют опцию «умный глаз» и отслеживания климата в конкретной зоне помещения, где находится пульт ДУ.

Ведущие производители настенных сплит-систем

Спрос рождает предложение. Поэтому сегодня производством кондиционеров занимаются как мировые компании-гиганты, так и малоизвестные азиатские фирмы. 

Есть хорошие бренды настенных кондиционеров, а есть лучшие, давно заслужившие доверие потребителей. В тройку лидеров входят:

  • Daikin;
  • Mitsubishi Electronic;
  • Kentatsu.
  • Далее следуют:
  • Electrolux;
  • Panasonic;
  • LG.

Перечислять всех достойных производителей мы не будем, потому что продаем климатическую технику только лучших брендов. Полный ассортимент продукции представлен в нашем каталоге.

Конкурентные преимущества настенных кондиционеров

Настенные кондиционеры давно стали классикой. Их многие предпочитают напольным и потолочным моделям по вполне понятным причинам:

  • настенные сплит-системы очень тихие, но мощные;
  • они достаточно компактные;
  • можно выбрать модель с любым набором функций;
  • богатый ассортимент дизайна позволяет подобрать кондиционер под каждый интерьер.

Стоимость настенных сплит-систем была и остается вполне демократичной. Покупка климатической техники у ответственного поставщика и грамотная установка кондиционера — гарантия его долгой и беспроблемной эксплуатации. 